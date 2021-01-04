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    У світі

    Турецькі вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд

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    У присутності вірусу прилад Diagnovir змінюється колір - Турецькі вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
    У присутності вірусу прилад Diagnovir змінюється колір

    Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях

    Турецькі вчені створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.

    Про це повідомила пресслужба Білкентського університету.

    У заяві уточнюється, що для визначення зараження коронавірусом використовують зразок слизової оболонки ротової порожнини. У присутності вірусу прилад Diagnovir змінюється колір.

    Зазначається, що для приладу досить матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його більш зручним для використання.

    На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

    Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.

    Планується, що Diagnovir буде запущений в масове виробництво. Вчені планують, що з часом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не тільки Covid-19.

    Теги: коронавірус
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