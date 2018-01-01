«Правда з нами»: Філарет привітав українців із Різдвом

Філарет висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям «перемогти агресора»

Голова Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет привітав українців із Різдвом Христовим. Він висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям «перемогти агресора». «Ми бажаємо, щоб Господь допоміг нам позбутися усякого зла, допоміг нам отримати перемогу над



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Фото: Олександр Шмуригін / Facebook Святійший Патріарх Філарет вітає парафіян і всіх християн України зі святом Різдва Христового

Філарет висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям «перемогти агресора»

Голова Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет привітав українців із Різдвом Христовим.

Він висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям «перемогти агресора».

«Ми бажаємо, щоб Господь допоміг нам позбутися усякого зла, допоміг нам отримати перемогу над агресором», – сказав Філарет.

За словами глави УПЦ КП, Україна переможе у цій війні, бо «правда з нами».

«Тому що правда з нами. А раз правда з нами, то і Господь з нами. І тому ми віримо, твердо віримо в нашу перемогу. Іншого не може бути. Не може бути ще й тому, що неправда ще ніколи в світі не перемогла правду, бо з правдою Бог», – наголосив Філарет.

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Нагадаємо, на період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.