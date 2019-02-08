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    Правління «Суспільного» вимагає переглянути рішення щодо звільнення Аласанії

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    Екс-глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія - Правління «Суспільного» вимагає переглянути рішення щодо звільнення Аласанії
    Екс-глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія
    Фото: РБК-Україна

    У заяві правління йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій

    Правління «Суспільного» закликало Наглядову рада ПАТ «НСТУ» переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії.

    Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті «Суспільного».

    Як зазначається у документі, рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним.

    «Правління вважає, що рішення, прийняте в неправовий спосіб, надзвичайно небезпечним прецедентом і закликає Наглядову раду ПАТ «НСТУ» переглянути його з дотриманням всіх правових процедур», - йдеться в повідомленні.

    У заяві йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій.

    Однією з причин звільнення рада вказує створення директорату, і делегування структурі повноваження членів правління.

    Напередодні було опубліковано протокол засідання Наглядової ради «Суспільного».

    Нагадаємо, Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор «Суспільного» USAID призупинив дію гранта.

    Також Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

    Нагадаємо, наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. 

    Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

    Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.

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