Звільнення Аласанії: опубліковано протокол засідання Наглядової ради «Суспільного»



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Екс-голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія Фото: Главком

Аласанія закликав не відтягувати прийняття рішення надовго

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.

Згідно з опублікованим протоколом, питання про звільнення Аласанії порушив В’ячеслав Козак.

«В’ячеслав Козак зауважив, що у кожного члена Наглядової ради є своя оцінка діяльності керівництва Суспільного. Оцінка самого В. Козака – досить негативна», - йдеться у протоколі.

«В’ячеслав Козак наполіг на пропозиції внесення до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. Він звинуватив колег у тому, що кожного разу йому не дають можливості навіть включити це питання до порядку денного засідання, мотивуючи це тим, що відсутній проект рішення. В.Козак повідомив, що приніс із собою підготовлений проект рішення і вкотре наполягає на внесенні до порядку денного питання дострокового припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» і шляхом голосування визначитися кожному», - зазначається йдеться у протоколі.

Козак нагадав, що ще восени минулого року на засіданні Наглядової ради він пропонував внести до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Аласанією. Під час засідання він заявляв про нібито непрозоре використання коштів.

У відповідь, Вадим Міський заявив, що стосовно питання роботи з донорськими коштами до цього були затверджені рекомендації. На його думку, цього достатньо, як попередження для голови правління з боку Наглядової ради.

Також Світлана Остапа запропонувала розглянути це питання на наступному засіданні, адже воно не було запропоноване при розгляді порядку денного.

«Найкраще, якщо є таке бажання ряду колег у Наглядовій раді, розглянути його у відкритому режимі в «Укрінформі», як було організовано обрання Голови правління з трансляцією в інтернеті», - повідомляється у протоколі.

Володимир Яворівський запропонував не відкладати надовго вирішення цього питання, бо воно все одно буде знову винесене. Він заявив, що готовий підтримати ініціативу Козака, але закликав детальніше підготувати проект рішення та внести це питання до порядку денного наступного засідання Наглядової ради.

«Зураб Аласанія закликав не відтягувати прийняття рішення надовго, адже «треба встигнути до виборів». На його думку, це можна зробити на наступному засіданні. Репліка З. Аласанії викликала сміх у його підлеглих», - говориться у протоколі.

Далі Світлана Остапа закликала присутніх працівників ПАТ «НСТУ» утримуватися від такої поведінки та не перетворювати засідання на фарс, особливо, коли справа торкнулися такого серйозного питання.

Тарас Аврахов закликав вивести сторонніх осіб з засідання Наглядової ради та продовжити подальший розгляд питань у закритому режимі.

Ігор Хохич підтримав пропозицію щодо проведення подальшого засідання в закритому режимі.

Зураб Аласанія зауважив, що розгляд всіх подальших питань, що були внесені до порядку денного, потребує присутності запрошених осіб.

Тетяна Лебедєва озвучила два проекти рішення:

внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі;

запланувати розгляд питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. на наступне засідання Наглядової ради;

Вирішили: Внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі.

Голосування: За – дев’ять. Проти – нуль. Утрималися – троє (В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко). Рішення прийнято.

Нагадаємо, Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор «Суспільного» USAID призупинив дію гранта.

Також Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа.

Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.

Джерело: Українська правда