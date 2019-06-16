Філарет розіслав запрошення на «собор УПЦ Київського патріархату» документ



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Главком

Філарет скликає духовенство на «собор» 20 червня

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на «собор Української православної церкви Київського патріархату», який він скликає 20 червня.

Про це повідомляє видання Сerkvarium, яке опублікувало фото одного із запрошень, датованих 14 червня.

«Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11:00», - йдеться у запрошенні.

Напередодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

«Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.