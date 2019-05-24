Філарет проти Епіфанія. Як Священний Синод гасив пожежу

Святійший патріарх Філарет та предстоятель Православної Церкви України Епіфаній фото: 24tv.ua

90-річний патріарх вийшов з будинку, де проходив Синод, останнім, коли більшість архієреїв вже розійшлися

Попри практично одноголосну підтримку митрополита Епіфанія на засіданні Синоду, колишній очільник УПЦ КП, нині почесний патріарх Української православної церкви Філарет обіцяє не здаватися. Колишній предстоятель має намір відстоювати існування Київського патріархату аж до смерті, а також не погоджується із текстом Томосу, вимагаючи для нової Української церкви статусу патріархату.

«Главком» впродовж дня відстежував, що відбувалось у Будинку митрополита на території Національного заповідника «Софія Київська». Там 24 травня проходило третє засідання Священного Синоду Української православної церкви.

«Це чергове засідання Священного Синоду, воно не через те, що є конфлікт (між Епіфанієм і Філаретом – «Главком»)», - заспокоював журналістів зранку митрополит Вінницький, постійний член Священного Синоду Симеон. Колишній митрополит Московської церкви прибув на Синод одним із перших.

Предстоятель УПЦ митрополит Епіфаній ішов пішки до Будиночку митрополита майже від самих воріт в’їзду на територію заповідника. «Розглядатимемо поточні питання, це чергове засідання…», - спокійно відповів він журналістам. Предстоятель зізнався «Главкому», що не спілкувався з почесним патріархом після його резонансної прес-конференції. «Тільки у Верховній Раді під час інавгурації (президента Володимира Зеленського – «Главком») ми привіталися… Ми не сиділи близько один від одного. Нас розсадили, чомусь. Це не від нас залежало, а від протоколу… Ні у мене до нього, ні у нього до мене ніяких запитань одне до одного не було», - сказав митрополит Епіфаній.

Філарет та Епіфаній сиділи на інавгурації окремо

Ані предстоятель церкви, ані інші архієреї не захотіли задалегідь розкривати порядок денний сьогоднішнього зібрання і розказувати, чи планується обговорення конфлікту між архієреями. «Якщо архієреї-синодали підніматимуть це питання (конфлікту із патріархом Філаретом), то обговорюватимемо. Я особисто підтримуватиму архієреїв у тій думці, яку вони будуть висловлювати», - дипломатично відповідав предстоятель церкви Епіфаній.

У той же час постійний член Синоду митрополит Макарій висловив думку, що це Епіфаній повинен ініціювати обговорення. «Це не від мене залежить, це залежить від предстоятеля (розгляд конфліктних питань, які піднімає Філарет – «Главком»). Головує предстоятель. Від нього повинне бути не мовчання, а пропозиції…», - ділився роздумами Макарій.

Поза тим, «Главкому» ще напередодні засідання зі своїх джерел вдалося дізнатися, що двома ключовими питаннями, які увійшли у порядок денний архієрейського зібрання, стали конфлікт між Епіфанієм та Філаретом, а також висвячення в єпископи архімандрита Епіфанія (Дімітріу) з Греції.

«Важка артилерія» Філарета

Слід нагадати, що за два тижні до Синоду почесний патріарх Філарет розіслав 60 архієреям УПЦ листи-запрошення на «урочисте молитовне спілкування» в пам'ять про священномученика Макарія, яке відбулося 14 травня. У ЗМІ заговорили про серйозний розкол в середині Української православної церкви, від якого, безсумнівно, виграє Москва. Але на запрошення почесного патріарха приїхати 14 травня до Києва відгукнулися всього четверо архієреїв, троє з яких представляють єпархії Української церкви у Росії. У церковних колах цей факт назвали демонстрацією справжньої підтримки почесного патріарха серед єпископату, тобто її відсутності. Та навіть ті архієреї, які прибули на запрошення Святішого, не заявляли про те, що в конфлікті між Епіфанієм і Філаретом підтримують почесного патріарха, воліючи зберігати нейтралітет. Не лунало з їх вуст і те, що Київський патріархат продовжує існувати. Вочевидь, така ситуація не могла задовольнити поважного архієрея, одного із засновників саме Київського патріархату.

Новою можливістю продемонструвати власну підтримку для Філарета став сьогоднішній Синод. Перед початком засідання біля службового заїзду на територію заповідника Софія Київська розпочалася акція протесту вірян з Одеси, які виступали на підтримку Філарета і проти Епіфанія. Нібито саме після того, як предстоятелем Помісної церкви став Епіфаній очільник Одеської і Балтської єпархії єпископ Павло доклав руку для того, щоби без волі парафіян змінювати священиків і місцевих храмах, забирати храмів антимінс (посвячену хустину із зашитою частинкою мощів святих на престолі в православних церквах. Без неї не можна служити літургію – «Главком»), таким чином виживаючи громаду. Мова іде, зокрема, про конфліктну ситуацію навколо Храму Різдва Христового в Одесі. Митрополит Епіфаній на запитання «Главкома» про причини конфлікту в Одесі підтвердив, що там працювала спеціальна комісія, але до яких висновків прийшла, не повідомив.

Акція під стінами Софії Київської на підтримку Святійшого патріарха Філарета

Як Синод вирішував конфлікт

Засідання 24 травня стало першим зібранням верхівки церкви після того, як конфлікт між почесним патріархом Філаретом і митрополитом Епіфанієм став публічним. Нагадаємо, 14 травня колишній очільник церкви Київського патріархату заявив про те, що митрополит Епіфаній нібито не виконує домовленості, досягнуті при створенні Помісної цекрви. Зокрема мова йшла про розділення обов’язків в управлінні: тобто про те, хто насправді мав би керувати церквою. Сам митрополит Епіфаній кілька разів спростував слова почесного патріарха Філарета, заперечуючи існування подібних домовленостей.

Іншим приводом для конфлікту стали заяви Філарета, що Київський патріархат не ліквідований, хоча після Об’єднавчого собору у грудні минулого року звучала протилежна інформація. Почесний патріарх небезпідставно доводить, що де-юре Київський патріархат продовжує існувати. Але більшість єпископів не поділяє такої точки зору. Мовляв, умовою виникнення нової церкви було скасування реєстрації церкви Київського патріархату, під чим підписався сам Філарет. Почесний патріарх також обвинувачує молодого предстоятеля у не бажанні спілкуватися з ним. Засідання Синоду, здавалося, чи не найкраща нагода зустрітися і розставити всі крапки над «і».

У той час, коли інші архієреї заходили до будиночку не через парадний вхід, почесний патріарх під’їхав саме до нього, не перетинаючись з іншими архієреями. Приїхав, важливо зазначити, у патріаршому куколі. Промінь оптимізму примирення промайнув, коли на офіційній сторінці Української православної церкви з’явилися перші фотографії із засідання Священного Синоду, на яких видно, що за круглим столом почесний патріарх Філарет і предстоятель церкви Епіфаній сиділи поруч. Але, як виявилося через чотири години, примирення між предстоятелем і його наставником не відбулось.

Священний Синод (фото прес-служби ПЦУ)

До журналістів першим вийшов Епіфаній. Найбільше усіх цікавила розв’язка конфлікту. «Звичайно, ми обговорювали ситуацію, яка склалася у Православній церкві України, ті заяви, які лунали протягом останніх двох тижнів. Святіший патріарх Філарет те, що він оприлюднив раніше, засвідчив і на засіданні Священного Синоду. Що існує Київський патріархат, його не знято з реєстрації. Хоча всі ми намагалися його переконати, довести, що зараз юридично немає церкви Київського патріархату… Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що патріарх Філарет, на жаль, залишається твердий у своїй думці», - поскаржився митрополит.

Предстоятель церкви спробував зменшити градус протистояння і згадав, як сам відстоював позицію патріарха Філарета. «Дехто озвучує, що ми на першому Священному Синоді хотіли певною мірою обмежити Святішого патріарха Філарета, відправивши його на спокій. Але я відстоював його позицію, те, що саме він повинен продовжувати керувати парафіями Київської єпархії…», - запевнив Епіфаній.

Почесний патріарх Філарет вийшов з Будинку митрополита, коли вже більшість архієреїв розійшлися. Він одразу різко заявив, що незгідний із сьогоднішніми рішеннями Синоду, адже УПЦ має бути не митрополією Константинопольської церкви, а повністю незалежною – мати статус патріархату. «Автокефалія – це значить, що ми незалежні ні від Константинополя, ні від Москви, ні від іншої якоїсь церкви. А якщо ми залежні від тієї чи іншої церкви, то ми не маємо справжньої автокефалії», - нарікав патріарх. Філарет заявив, що майже всі рішення сьогоднішнього Синоду спрямовані на те, щоби в Україні не було Київського патріархату. Окрім того, на його думку, коли приймали Томос, то він був про автокефалію. Але незалежності у церкви насправді немає. «Зараз відбувається вплив на нашого предстоятеля промосковських сил. І їхнє завдання – зруйнувати Київський патріархат», - наполягав на своєму почесний патріарх, пообіцявши журналістам потім сказати, хто ж такі ці промосковські сили. «Я їх відчуваю. Якщо треба, я скажу і по іменам. Зараз не скажу, тому що ви перекручуєте», - сказав, як відрізав.

Філарет також поділився своїм баченням примирення. Мовляв, запропонував на Синоді зберегти єдність Української православної церкви і приймати Томос лише в тій частині, в якій він дає нам автокефалію. Але пункт про внутрішню єдність і «висловлення повної підтримки Блаженнішому митрополиту Епіфанію» відкинув, залишившись на самоті.

Усі архієреї, крім почесного патріарха, засвідчили, що не будуть змінювати підхід до Томосу, і, що важливо, в офіційній заяві відкрито заявили, що «Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію».

Невідомо, якою була реакція Філарета на такий пункт заяви під час засідання, але до неї включили заклик про вирішення питань «в дусі братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення». Таким чином 90-річному почесному патріарху не вдалося переконати архієреїв, а Синод підтвердив, що УПЦ залишається на попередніх засадах і не буде відступатися від домовленностей зі Вселенським патріархом.

Михайло Глуховський, «Главком»