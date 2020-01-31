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    Представник ВООЗ похвалив українську медицину

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    Ярно Хабіхт не сумнівається в надійності української медицина - Представник ВООЗ похвалив українську медицину
    Ярно Хабіхт не сумнівається в надійності української медицина

    Ярно Хабіхт впевнений: якщо китайський коронавірус і потрапить в Україну, то наша держава з ним упорається

    Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт вважає, що медична система в Україні не є слабкою. Про це він сказав сьогодні у Києві під час брифінгу, присвяченому китайському коронавірусу.

    «Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася», - зазначив він.

    Хабіхт нагадав, що китайський коронавірус у першу чергу загрожує країнам зі слабкою медичною системою - там він має усі шанси на швидке розповсюдження. Представник ВООЗ також підкреслив важливість загальновідомих засобів захисту, рекомендованих Організацією.

    «Мийте руки, споживайте гарно приготовану їжу (мається на увазі після достатньої термообробки, - «Главком»), не йдіть на роботу, якщо погано себе почуваєте», - сказав Хабіхт.

    Представник ВООЗ також висловив упевненість, що якщо китайський коронавірус і потрапить в Україну, то наша держава з ним упорається.

    Нагадаємо, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя понад 200 людей. «Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», — сказав очільник організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

    Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

    До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

    Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян. 

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