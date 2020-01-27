Китайський коронавірус. Серед жертв – світова економіка тема дня

Заходи, спрямовані на недопущення розповсюдження вірусу, вживає не лише Китай, а й весь світ

«Страх і сум'яття ведуть до різких змін у споживчій поведінці людей»

В Україні виявлено випадок захворювання на коронавірус – про це сьогодні повідомив Київський міський лабораторний центр за результатами дослідження зразків хворих. На тлі інформації про швидке поширення коронавірусу з Китаю ця інформація наробила чимало галасу. За кілька годин Центр громадського здоров’я уточнив: йдеться про інший коронавірус, не новий, той, що нині розповсюджується з Китаю.

Станом на 27 січня китайським коронавірусом, що викликає новий вид пневмонії, в усьому світі заразилися 2841 особи, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 81 осіб, повністю одужали вже 51.

Випадки захворювання на новий китайський коронавірус на 27 січня офіційно підтверджені у Китаї, Японії, США, Тайвані, Таїланді та Південній Кореї, Австралії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Непалі та Канаді.

Паніку посилила заява міністра охорони здоров'я Китаю Ма Сяовея про те, що новий коронавірус заразний до появи перших симптомів, тобто в інкубаційний період, який може тривати до 14 днів. Для порівняння: віруси SARS (спричинив пандемію у 2003 році) і Ебола передаються лише після появи симптомів, тому їхні спалахи відносно легко зупинити шляхом ізоляції хворих. Найвідомішим прикладом вірусу, який поширюється до появи перших симптомів, є грип. Сяовей також висловив припущення, що здатність вірусу поширюватися посилюється.

Всесвітня організація охорони здоров'я 23 січня оголосила вірус «надзвичайною ситуацією в Китаї», але не стала говорити про глобальну загрозу. Разом із тим, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вчора прибув до Китаю у зв'язку з поширенням мутованого коронавірусу кажана 2019-nCov.

Запобіжні заходи

Заходи, спрямовані на недопущення розповсюдження вірусу, вживає не лише Китай, а й весь світ.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози. Спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили понад мільярд осіб. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай. У Пекіні відучора тимчасово припинили рух автобуси. В аеропортах низки країн додатково перевіряють гостей з китайських напрямів. У самій Піднебесній працівники аеропортів безконтактними термометрами заміряють температуру тіла усіх пасажирів. Крім того, у країні заборонили торгівлю дикими тваринами. Оскільки експерти припускають, що цей вірус передається людині від диких тварин, під карантин помістили всі скотарські ферми в країні.

Китайський коронавірус шириться по світу. Фото Getty Images

У китайській провінції Гуандун жителям як запобіжний захід наказано носити захисні маски – це обов'язково в торгових центрах, готелях, ресторанах, музеях, галереях, парках, перукарнях, храмах, бібліотеках і залах очікування на громадський транспорт.

Міністерство фінансів Китаю вже виділило додаткове фінансування у сумі 11,2 мільярда юанів ($1,6 млрд) на медичне обслуговування, закупівлю обладнання та інші зусилля для боротьби з епідемією, інформує CNBC.

Кілька європейських країн вирішили евакуювати своїх громадян із району Ухань. До таких заходів вдалися Франція, Іспанія, Німеччина, Британія, Італія, Японія, Австралія та США.

Засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс зі свого благодійного фонду виділив $5 млн для боротьби з коронавірусом у Китаї. Таку ж суму фонд збирається спрямувати країнам Африки для здійснення контролю і мінімізації ризику поширення пневмонії нового типу на континенті.

Телеком-гігант Huawei пожертвував Уханській благодійної федерації для профілактики і боротьби з епідеміями $4,3 млн. Інші виробники смартфонів Oppo і Vivo також пожертвували аналогічні суми, а TCL (одне з найбільших підприємств Китаю, що виробляє споживчу електроніку, - «Главком») перевела близько $1,5 млн та повідомила, що безкоштовно поставляє рідкокристалічні панелі для громадських місць, кондиціонери, холодильники, пральні машини й інші необхідні продукти. Xiaomi, Lenovo і інші компанії першими відвантажили захисні маски та обладнання, необхідне для надання невідкладної допомоги.

Що відбувається в Ухані

Український студент, який проживає в епіцентрі спалаху коронавірусу – у місті Ухань, розказав, що після спалаху вірусу, кожному хто заходить у гуртожиток, вимірюють температуру, і якщо все нормально – пропускають. Якщо у когось температура висока або є симптоми застуди – студента направляють до лікарні, де той здає усі необхідні аналізи. У кампусі, де мешкає українець, ще не було зафіксовано жодного спалаху коронавірусу, а у підозрюваних виявляли лише звичайний грип.

За словами хлопця, коли все почалось, українські студенти, що проживають в Ухані, почали писати в Посольство України, яке розташоване в Пекіні, з проханням вивезти їх на Батьківщину. Натомість їм відповіли, що нічим не можуть допомогти й порадили своїми силами покинути Ухань чи Китай. Разом з тим, Посольство Казахстану саме розшукало своїх студентів та зв’язалось з ними. Воно надало своїм громадянам усю необхідну інформацію і запевнило, що їх зможуть евакуювати при крайній потребі.

Студент з Украхни також розповів, що вулиці Уханю зараз пусті – втім, це не лише через коронавірус. В період Китайського Нового року люди щорічно масово роз'їжджаються в інші міста та провінції, й частина з них встигла виїхати до закриття китайського місту на виїзд. Ті ж мешканці, що лишились, намагаються не виходити на вулицю, а хто виходить, то робить це у масках або навіть у протигазах. На згадані маски у місті шалений попит, а отже, спостерігається дефіцит. Звичайна маска, яка раніше коштувала 2-3 юані, нині вартує 50 (приблизно 175 грн).

Коронавірус: Китай припиняє відправляти групи туристів за кордон

Ситуація в Україні

Минулого тижня в Україні були три випадки підозри на захворюваність китайським коронавірусом - і жоден з них не підтвердився. 20 січня на базі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України створено оперативну групу з питань моніторингу ситуації з поширення коронавірусу. Сьогодні РНБО провела нараду, за результатами якої її секретар Олексій Данілов оголосив про розподіл обов’язків між різними відомствами для протидії поширенню вірусу. Українські дипломатичні представництва зобов’язали сформувати повний облік громадян України, які перебувають на території Китаю.

За словами секретаря РНБО, міністерство охорони здоров’я має інформувати щодо поширення коронавірусу: давати рекомендації щодо виявлення ознак хвороби, проводити профілактичні заходи та лікування. МОЗ та Центр громадського здоров'я також мають посилити і роботу call-центру, щоб громадяни оперативно отримували інформацію. Органи влади мають щодня випускати бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

Мінфін має передбачити додаткові витрати на лікування та медобладнання. Посольство України у КНР має рекомендувати українцям покинути територію країни. Громадянам України рекомендують утримуватися від поїздок до Китаю.

Виконувач обов’язків гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін за підсумками наради заявив: якщо будуть надходити повідомлення про скарги на здоров’я під час польоту на літаку рейсів до України, хворих направлятимуть до Олександрівської лікарні в Києві, де оцінювати їх стан здоров’я будуть епідеміологи.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» фахівці перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом пасажирів - але лише тих, хто прибув прямими рейсами із Китаю.

«Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав до України, і тих, хто транзитом подорожує. Чому ми ввели такий скринінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки здійснюються в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає до Києва транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скринінг ця людина пройде в Мілані», - пояснив у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук і запевнив, що усіх тварин, що ввозяться до України, обов’язково оглядають працівники ветеринарних служб.

Як вберегтися від китайського коронавірусу

Національне сховище патогенних мікроорганізмів Китаю оприлюднило перший знімок штаму нового типу коронавірусу - 2019 nCov - під мікроскопом.

Спершу вчені думали, що вірус має «зміїне» походження, але таку гіпотезу вже відкинули

Як уточнюється в супутній заяві, зображення має допомогти у виявленні патогенних мікроорганізмів і дослідженні структури вірусу.

Ексголовний інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарєв у коментарі «Главкому» заспокоїв: китайський коронавірус – хвороба не дуже заразна. «Якщо враховувати щільність населення у Китаї, то ці показники розповсюдження за кілька тижнів невисокі. Майже три тисячі випадків – це невисокий показник для високонтагіозної (дуже заразної) інфекції», - зазначив він.

Ступінь летальності хвороби теж не викликає особливого остраху у Крамарєва. «81 з трьох тисяч - це небагато. До прикладу, при грипі показники можуть бути такі самі. Можливо, це і тяжка інфекція, але з такими показниками летальності, враховуючи, що 51 людина вже повністю одужала, а також беручи до відома ті протиепідемічні заходи, які запроваджено у світі, я думаю, скоро інфекція буде локалізована», - додав він.

Крамарєв також зауважив, що вірогідність проникнення коронавірусу на територію України значна: «Між Україною та Китаєм є економічні зв’язки, є прямі рейси. Врахуйте, що у нас навчається чимало студентів з Китаю». Водночас лікар розвіяв побоювання про те, що вірус можна «підхопити» через речі, які наші громадяни замовляють з Китаю. «Для того, щоб виникло зараження, має зберегтися певна кількість вірусу. За даними ЗМІ, вірус у зовнішньому середовищі живе дві доби», - сказав він, однак додав, що китайський коронавірус мало вивчений, «тому важко давати такі прогнози». Як відомо, зазвичай посилка з Китаю йде до України від двох тижнів до двох місяців.

За словами лікаря, говорити про швидку появу вакцини від цього коронавірусу не доводиться. «Це дуже тривалий процес: від вивчення геному до завершення випробування вакцини на людях може минути кілька років. На мою думку, на це піде не менше 2-3 років. Проти деяких інфекцій вакцини розробляють роками, а он проти гепатиту с і ВІЛ щеплень досі немає», - зазначив він.

Крамерєв також роз’яснив, яким чином коронавірусна інфекція, розповсюджена серед тварин, стала заразною і для людини. «Механізм приблизно такий: вірус потрапляє з організму хворої тварини до людини, потім – знову до тварини; такі «перескокування» називаються «пасажі», і вони можуть призвести до зміни генетичного коду вірусу. Іншими словами, він пристосується до інших умов існування: до організму людини чи іншої тварини», - сказав експерт.

Лікар співставив китайський коронавірус із вірусом грипу. «До прикладу, вірус грипу щороку змінює свій генетичний код. Коронавірус подібний до вірусу грипу, він теж мутує. З 2000-х років це вже третій спалах коронавірусної інфекції (SARS у 2003-му та MERS у 2012-му). До слова, коли вакцину буде вироблено, я думаю, що як і проти грипу, нею щеплюватися потрібно буде, як у проти грипу, кожен рік – саме через постійну зміну генетичного коду вірусу», - пояснив він.

Зазвичай коронавіруси викликають респіраторні симптоми - нежить, кашель, підвищення температури. Всесвітня організація охорони здоров’я дає наступні ключові рекомендації: гігієна рук, миття їх з милом, а також респіраторна гігієна – прикриття обличчя внутрішньою стороною ліктя під час чихання або кашлю. Потрібно також за можливості уникати контакту із тваринами, після кожного такого контакту обов’язково мити руки, а також споживати м'ясо, яке пройшло ретельну термообробку (тобто не їсти напівсире).

Особливого лікування коронавірусу немає – лише симптоматичне.

До порад ВООЗ наше міністерство з питань охорони здоров’я додало іще дві:

уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо температура тіла підвищена, є кашель, дихання ускладнене - звернутися до лікаря.

Колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook зауважила: «Щоб ви не робили, ви не зможете захиститися від вірусів на 100%». Однак вона дала кілька порад, як вберегтися від вірусних інфекцій. Отже, варто: вакцинуватися від грипу, особливо людям, які мають хронічні хвороби, дітям та вагітним; збалансовано харчуватися, достатньо пити та спати; провітрювати та зволожувати приміщення; при чханні затуляти обличчя згином ліктя чи серветкою, а не долонями, мити руки водою і милом або ж обробляти їх спеціальним антисептиком.

Супрун також вказала, яких традиційних, проте насправді шкідливих порад дотримуватися не варто. За її словами, не треба приймати противірусні засоби, імуномодулятори, інтерферони та інші препарати з недоведеною ефективністю; мазати мазями ніздрі, і зокрема - популярною серед українців оксоліновою. «Оксолін не має доведеної противірусної дії. Потрапляючи до носа, така мазь просто блокує носовий хід та ускладнює дихання. Якщо це дитина, яка має відносно менший носовий хід, дихання блокується ще більше, дитина починає лізти руками до носа — що у свою чергу тільки провокує занесення інфекції до організму», - пояснила вона.

За словами пані Уляни, не потрібно також закривати всі вікна і двері й боятися провітрювати приміщення, ходити в захисній масці та обкладати цибулею приміщення, вмикати УФ-лампи та застосовувати інші засоби дезінфекції приміщення.

Збитки

Американський сайт Deadline нагадує, що спалах коронавірусу у 2003 році коштував світовій економіці $40 млрд, та зазначає, що епідемія коронавірусу-2020 може обійтися ще дорожче.

Китайський коронавірус становить ризик для світової економіки, оскільки страх і сум'яття призводять до різких змін у споживчій поведінці людей, відбувається зниження економічної активності в усіх секторах. «Іншими словами, небезпека існує для усіх секторів економіки: змінюється продуктивність праці, підвищуються споживчі ціни», - повідомляє канадська глобальна телевізійна мережа Globalnews.

The Financial Times зазначає, що спалах збігся із китайським новим роком, коли жителі країни здійснюють масові поїздки, а також на тлі того, що Китай минулого року повідомив про найнижчий темп економічного зростання за майже 30 років. «Для президента Сі Цзіньпіна криза є ще одним серйозним викликом на тлі народного повстання в Гонконзі, спалаху чуми свиней, яка підживила інфляцію, а також торговельної війни і США», - пише видання.

У статті йдеться, що у суботу, 25 січня, перший день місячного нового року, пасажирські перевезення залізницею зменшилися приблизно на 42%, порівняно з тим же днем минулого року. Загальний обсяг транспортних перевезень по країні впав приблизно на 29%.

За даними Азіатського банку розвитку, спалах коронавірусу у 2003 році коштував економіці Китаю до $20 млрд, оскільки іноземні туристи перестали приїжджати до країни, а місцеві жителі нікуди не виїжджали - цьому сприяла і влада, яка дуже обмежила виїзд своїх громадян.

Ситуація тепер повторюється. Національна комісія з регулювання цінних паперів, аби запобігти передачі вірусу, закрила на два тижні ринки акцій та ф'ючерсів у Шанхаї та Шеньчжені. Пекін наказав тимчасово закрити кінотеатри, інтернет-кафе, готелі, конференц-центри, ресторани та галереї .

«Відповідь Китаю на поточну кризу виявилася швидшою, ніж у 2003 році, а хвороба - менш вірулентною (тяжкість захворювання - «Главком»), однак зараз у країні значно більш розгалужена мережа швидкісної залізниці, ніж у 2003 році, а економіка країни - у шість разів більша, що підвищує економічні ризики від епідемії», - зазначає британське видання Independent.

Американське видання The New York Times нагадує, що Пекін у довгостроковій перспективі прагне розвинути споживчу культуру, схожу на культуру Сполучених Штатів: щоб жителі країни витрачали більше, аби економіка Китаю стала менш залежною від зовнішніх фаторів. Через спалах вірусу настрої китайських споживачів вже встигли сильно погіршилися. «Більшість сімей економить, а не витрачає, і турбується про майбутнє», - зазначає видання.

«Напевно, внутрішня активність цьогоріч буде значно нижчою, ніж зазвичай у зимовий період», - зазначив старший китайський економіст з Capital Economics Джуліан Еванс-Причард.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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