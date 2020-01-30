Спалах коронавірусу в Китаї: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан



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Наразі за межами Китаю зареєстрували 98 випадків зараження китайським коронавірусом в 18 країнах

Всесвітня організації охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 людей.

Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

«Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», — сказав очільник організації.

Гебреєсус розповів, що усі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, лише у чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США та В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — здебільшого це пов’язану з подорожуючими з Уханя.

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"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Глава ВООЗ також повідомив, що станом на зараз у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 — у Китаї. Наразі за межами Китаю зареєстрували 98 випадків зараження китайським коронавірусом в 18 країнах, включаючи вісім випадків передачі вірусу від людини людині (в Німеччині, Японії, В'єтнамі та США).

Водночас Гебреєсус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення чи подорожі.

Крім цього, ВООЗ закликає країни світу:

підтримувати країни зі слабкою системою охорони здоров'я

прискорити розробку вакцини

боротися з чутками й дезінформацією

переглянути свої плани із запобігання поширенню хвороб

обмінюватися даними й інформацією з ВООЗ та іншими країнами

Загалом організація закликала світ до спільної роботи «в дусі солідарності й співпраці».

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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