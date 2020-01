Спалах коронавірусу в Китаї: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан

Наразі за межами Китаю зареєстрували 98 випадків зараження китайським коронавірусом в 18 країнах

Всесвітня організації охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 людей.

Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

«Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», — сказав очільник організації.

Гебреєсус розповів, що усі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, лише у чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США та В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — здебільшого це пов’язану з подорожуючими з Уханя.

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros