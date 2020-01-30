У Китай вирушив перший рейс для евакуації українців



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Уперше новий тип вірусу, що призводить до атипової пневмонії, було підтверджено в Ухані 31 грудня 2019 року

Літак «Міжнародних авіаліній України» забере з Китаю 200 українських громадян

У Китай вирушив перший рейс для евакуації українців, повідомляє 30 січня телеканал «112 Україна».

Літак забере з курорту Санья 200 громадян. Рейс виконує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Переліт триватиме приблизно 10 годин. Екіпаж лайнера запевнив, що готовий надавати допомогу пасажирам у разі погіршення самопочуття дорогою додому.

Ще один борт забере українців 3 лютого також із міста Санья.

Уперше новий тип вірусу, що призводить до атипової пневмонії, було підтверджено в Ухані 31 грудня 2019 року. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура й кашель.

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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