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    Представники окупаційної влади Донбасу зірвали засідання у Мінську

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    Представники окупаційної влади Донбасу зірвали засідання у Мінську

    «Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких озвучувати темники Кремля»

    Представниці ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила Перший заступник голови Верховної Ради, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook.

    За її словами, сьогодні в Мінську в гуманітарній групі українську сторону сьогодні представляли експерти СБУ та МінТОТ.

    «Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких озвучувати темники Кремля», - написала Геращенко.

    Вона зазначила, що представники Росії та запрошені з ОРДЛО знову в категоричній формі відмовилися від всіх пропозицій української сторони, також щодо передачі Росії 25 засуджених російських громадян в обмін на політв'язнів Кремля, помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників на окупованих територіях.

    «Й влаштували огидну істерику, коли тільки українські представники заявити вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків», - зазначила учасниця Мінських переговорів.

    Крім того, за словами Геращенко, на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ у ході обговорення можливих варіантів обміну заручників запрошена із Донецька «недипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України та вищого політичного керівництва держави».

    Геращенко додала, що українська делегації висловила рішучий протест координатору щодо перетворення важкого переговорчого процесу на «базар з лайливими хамами» і залишила залу засідань.

    «Мої колеги жорстко зазначили представникам ОБСЄ і РФ щодо неприпустимості образливих, недипломатичних висловлювань в рамках переговорного процесу з боку маріонеток Кремля», - зазначила Геращенко.

    Слід зазначити, що Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

    Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

    Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.

     

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