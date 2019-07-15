Предстоятель УГКЦ Святослав напередодні виборів звернувся до молоді



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Очільник Української греко-католицької церкви Святослав

Духовний лідер греко-католиків зауважив, що під час передвиборчого періоду Україну «полонила неправда»

Глава УГКЦ Святослав під час загальнонаціональної прощі до Марійського духовного центру «Зарваниця» зустрівся з молоддю.

Духовний лідер греко-католиків зауважив, що під час передвиборчого періоду Україну «полонила неправда», пише Еспресо.TV.

«Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви будете вміти розрізняти правду і брехню, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми», - підкреслив Святослав.

Він нагадав, що цьогоріч греко-католицька церква відзначає 30-річчя виходу з підпілля.

«Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, живе в темряві. Тож бути християнином - означає бути учнем і свідком правди. Кожен з нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду - це зміст християнського життя», - зазначив предстоятель.

Як повідомляв «Главком», на загальноукраїнську прощу у Зарваниці зібралося 80 тисяч паломників.