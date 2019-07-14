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    Події в Україні

    На загальноукраїнську прощу у Зарваниці зібралося 80 тисяч паломників

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    Паломники у Зарваниці - На загальноукраїнську прощу у Зарваниці зібралося 80 тисяч паломників
    Паломники у Зарваниці
    Фото: пресслужба Тернопільської обласної ради

    Деякі з вірян йшли пішки впродовж п‘яти днів

    На цих вихідних, 13-14 липня 2019 року, у загальнонаціональній християнській прощі до Марійського духовного центру в Зарваниці на Тернопільщині взяли участь більш як 80 тис. прочан.

    Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної ради.

    «Понад 80 тисяч паломників взяли участь у загальноукраїнській прощі до Зарваниці. Зі всіх областей України, АР Крим та з-за кордону прибули віряни на загальноукраїнську прощу», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили в облраді, деякі з вірян йшли пішки впродовж п‘яти днів.

    Участь у заходах взяло також духовенство з Чехії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади та Польщі.

    Цьогорічна проща, приурочена 30-річчю виходу Греко-католицької церкви з підпілля та молитві за мир, традиційно розпочалась багатотисячною ходою зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні просили у Матері Божої миру та заступництва для українського народу.

    У неділю, 14 липня, відбулась архиєрейська божественна літургія під наставництвом глави УГКЦ Святослава Шевчука. Участь у богослужінні взяли також представники різних рівнів влади, а також партій і політичних сил.

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    Зокрема, серед присутніх був п'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною й міністр освіти Лілія Гриневич.

    За інформацією від ДСНС, для забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Зарваниці було залучено 125 рятувальників та 34 одиниці спецтехніки. Також рятувальники надали для потреб паломників намети для ночівлі та польові кухні, де можна було отримати гарячу їжу.

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