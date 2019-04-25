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    Прем'єр-міністр Нідерландів обговорив із Зеленським справу МН17

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    Прем'єр-міністр Нідерландів обговорив із Зеленським справу МН17

    Рютте привітав Зеленського з перемогою на виборах

    Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а також обговорив важливість прогресу у справі МН17.

    Про це Марк Рютте написав у Twitter.

    «Щойно поговорив з майбутнім Президентом України Володимиром Зеленським, привітавши його з перемогою на виборах. Серед іншого ми обговорили питання стабільності у регіоні та важливість прогресу у справі MH17. З нетерпінням чекаю нашої спільної роботи», - написав Рютте.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    ЗМІ Нідерланди МН-17 Володимир Зеленський Twitter президент
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