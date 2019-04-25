Прем'єр-міністр Нідерландів обговорив із Зеленським справу МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рютте привітав Зеленського з перемогою на виборах

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а також обговорив важливість прогресу у справі МН17.

Про це Марк Рютте написав у Twitter.

«Щойно поговорив з майбутнім Президентом України Володимиром Зеленським, привітавши його з перемогою на виборах. Серед іншого ми обговорили питання стабільності у регіоні та важливість прогресу у справі MH17. З нетерпінням чекаю нашої спільної роботи», - написав Рютте.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.