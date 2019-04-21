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    Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

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    Володимир Гройсман&nbsp;привітав Володимира Зеленського із перемогою у другому турі виборів президента - Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку
    Володимир Гройсман привітав Володимира Зеленського із перемогою у другому турі виборів президента

    Прем’єр-міністр заявив, що вибори «відбулись вільно і демократично»

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав із перемогою на виборах кандидата у президенти Володимира Зеленського.

     Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців», – ідеться в повідомленні.

    Прем’єр-міністр додав, що вибори «відбулись вільно і демократично».

    «Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте, і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України», – відзначив керівник уряду.

    Як свідчить інформація Національного екзит-полу, лідера перегонів Володимира Зеленського підтримали рівно 73% виборців, чинного президента Петра Порошенка – 25,5% учасників голосування.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

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