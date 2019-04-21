Канцлер Австрії привітав Зеленського з перемогою на виборах



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Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, - Курц

Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією

Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це повідомляє австрійське видання oe24.

Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

За його словами, Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, оскільки Австрія є одним з найбільших інвесторів в Україні.

Крім того, Курц «з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення гарних двосторонніх відносин».

За словами Курца, Відень, як і раніше, не визнає окупацію Криму РФ і наполягає на звільненні українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

«Австрія дотримується санкцій Європейського союзу проти Росії і вимагає, щоб була відновлена територіальна цілісність країни», - зазначив канцлер.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем Twitter привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.