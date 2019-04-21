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    Суспільство

    Канцлер Австрії привітав Зеленського з перемогою на виборах

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    Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, - Курц - Канцлер Австрії привітав Зеленського з перемогою на виборах
    Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, - Курц

    Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією

    Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

    Про це повідомляє австрійське видання oe24.

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    Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

    За його словами, Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, оскільки Австрія є одним з найбільших інвесторів в Україні.

    Крім того, Курц «з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення гарних двосторонніх відносин».

    За словами Курца, Відень, як і раніше, не визнає окупацію Криму РФ і наполягає на звільненні українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

    «Австрія дотримується санкцій Європейського союзу проти Росії і вимагає, щоб була відновлена територіальна цілісність країни», - зазначив канцлер.

    Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем Twitter привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

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    Австрія міністр вибори Володимир Зеленський Україна президент Себастьян Курц Відень
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