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    Дуда відреагував на перемогу Зеленського на виборах

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    <span>Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою</span> - Дуда відреагував на перемогу Зеленського на виборах
    Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою

    Польський президент запросив Зеленського до Польщі

    Президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів.

    Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Twitter. 

    «Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», - зазначається у повідомленні.

    Раныше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і канцлер Австрії Себастьян Курц.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    Петро Порошенко ЗМІ вибори політика Анджей Дуда Володимир Зеленський Twitter президент Себастьян Курц
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