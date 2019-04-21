Дуда відреагував на перемогу Зеленського на виборах



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Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою

Польський президент запросив Зеленського до Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Twitter.

«Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», - зазначається у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda pogratulował telefonicznie ukraińskiemu Prezydentowi-elektowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i zaprosił go do Polski. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 21 квітня 2019 р.

Раныше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і канцлер Австрії Себастьян Курц.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.