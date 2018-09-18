Прем’єр-міністр Угорщини відвідав Росію з візитом



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Віктор Орбан і Володимир Путін досягнули домовленості по енергетичним питанням

В рамках переговорів з прем’єром Угорщини в Кремлі 18 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що «Росатом» почне будівництво двох нових енергоблоків в Угорщині вже в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про розширення АЕС Пакш через створення двох нових реакторів ВВЕР-1200, потужність яких складає 1200 МВт. Вперше про це було домовлено в 2014 році.

Зі свого боку прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що лідерам РФ і Угорщини вдалося домовитися про параметри постачання газу після 2020 року, коли має завершитися діючий контракт. Відповідні заяви були зроблені на спільній прес-конференції після переговорів.