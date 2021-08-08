Прем'єр-міністр вказав точний термін переходу України в режим paperless

Шмигаль розповів про перехід України в безпаперовий режим

Повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці

Перехід в режим paperless займе кілька місяців. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн. Про це повідомив прем'єр у Facebook.



«Україна перейде в режим без паперів через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах», – написав він.

За словами прем'єра, перехід в режим «без паперів» допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.

«Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг (так званий закон paperless).

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила закон про режим «без паперів» (paperless). За законопроєкт №5495 «Про особливості надання електронних публічних послуг» у другому читанні проголосували 238 народних депутатів.

Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.