  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Прем'єр-міністр вказав точний термін переходу України в режим paperless

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шмигаль розповів про перехід України в безпаперовий режим - Прем'єр-міністр вказав точний термін переходу України в режим paperless
    Шмигаль розповів про перехід України в безпаперовий режим
    Фото: Денис Шмигаль/ Facebook

    Повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці

    Перехід в режим paperless займе кілька місяців. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн. Про це повідомив прем'єр у Facebook.


    «Україна перейде в режим без паперів через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах», – написав він.

    За словами прем'єра, перехід в режим «без паперів» допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.

    «Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень», – підкреслив Шмигаль.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг (так званий закон paperless).

    Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

    Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила закон про режим «без паперів» (paperless). За законопроєкт №5495 «Про особливості надання електронних публічних послуг» у другому читанні проголосували 238 народних депутатів.

    Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

    Теги: закон Володимир Зеленський Україна президент Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єр-міністр вказав точний термін переходу України в режим paperless