Зеленський підписав закон щодо ліквідації корупційної схеми у сфері оцінки нерухомості



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Закон скасовує необхідність сплати коштів за формування довідок і звітів про оцінку об’єктів нерухомості

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації корупційної схеми у сфері оцінки нерухомості.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» № 354-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 грудня 2019 року.

«Закон скасовує необхідність сплати коштів за формування довідок і звітів про оцінку об’єктів нерухомості на користь приватних електронних майданчиків. Це сприятиме розвитку ринку нерухомості в Україні, створить умови для покращення інвестиційного клімату та зменшення напруги в суспільстві. Документ, зокрема, запроваджує нову, спрощену модель оцінки об’єктів нерухомості, що дасть змогу здійснювати автоматичну оцінку в максимально стислі терміни. Будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна та на її підставі укласти угоду», – вказано у повідомленні.

У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа матиме право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) й провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

Документ також передбачає відключення авторизованих електронних майданчиків від Єдиної бази даних звітів про оцінку. Суб’єкти оціночної діяльності (оцінювачі) та нотаріуси отримають прямий, безперешкодний та безкоштовний доступ до цієї бази.

Згідно із законом, інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою. Всі дані про об’єкт нерухомості та його вартість автоматично оприлюднюватимуться в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту та/або власника майна).

У ОП також зазначили, що: «Доступ, внесення, перевірка інформації з Єдиної електронної бази здійснюється безоплатно. Формування електронних довідок про очікувану вартість об’єкта нерухомості також безоплатне. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2-5 розділу І, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна України рішення про введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази звітів про оцінку, але не пізніше 1 липня 2020 року».

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