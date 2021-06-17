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    Верховна Рада зробила перший крок до запровадження режиму paperless

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    Президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна&nbsp;увійде в режим paperless - Верховна Рада зробила перший крок до запровадження режиму paperless

    Президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless

    Законопроєкт вперше впроваджує поняття «електронна публічна послуга»

    Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

    Так, проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.

    Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття «електронна публічна послуга». Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

    Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

    Тепер на законопроєкт очікує друге читання.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

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    Теги: Верховна Рада закон документи Володимир Зеленський послуги реєстрація діджиталізації
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    Верховна Рада зробила перший крок до запровадження режиму paperless