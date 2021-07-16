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    За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон

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    Зеленський підписав закон&nbsp;про відновлення відповідальності&nbsp;за брехню&nbsp;в&nbsp;деклараціях - За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон
    Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях
    Фото: Офіс президента

    Документ відносить недостовірне декларування до списку кримінальних правопорушень

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Верховна рада схвалила цей документ 29 червня 2021 року. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації», - зазначили в ОП.

    Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до списку кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за зазначені правопорушення.

    В ОП відзначили, що з набранням чинності цього закону за умисне «неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік».

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    В ОП нагадали, що Зеленський наклав вето на первинний варіант закону про недостовірних відомостях в деклараціях. Президент повернув документ до Верховної Ради зі своїми поправками.

    Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський ветув законопроєкт про повернення тюремної відповідальності за брехню в деклараціях, щоб не допустити послаблення кримінальної відповідальності.

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    Теги: закон Володимир Зеленський президент
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    За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон