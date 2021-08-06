Президент підписав закон про перехід на paperless: що зміниться

Закон про режим «без паперів» (paperless) передбачає цифровізацію всіх публічних послуг

Закон набере чинності через три місяці з дня опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг (так званий закон paperless). Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» №1689-ІХ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тис. громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні.

Закон, що його підписав президент, запроваджує нові терміни, як-от «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.

Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила закон про режим «без паперів» (paperless). За законопроєкт №5495 «Про особливості надання електронних публічних послуг» у другому читанні проголосували 238 народних депутатів.

Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.