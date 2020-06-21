Зеленський підписав закон про скасування обов'язкових іспитів для школярів



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Володимир Зеленський підписав закон про скасування ДПА для випускників

Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Про це в. о. міністерки освіти та науки Любомира Мандзій повідомила РБК-Україна.

«Закон підписано президентом», — розповіла вона журналістам.

На сайті парламенту проєкт закону досі позначено як «направлений на підпис президентові».

Нагадаємо, 16 червня глава МОЗ заявив, що остаточне рішення щодо проведення ЗНО ухвалять наприкінці тижня.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО. Пробне ЗНО з інших предметів планується на 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні мала б бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки 15 червня зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.