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    Прем’єр Молдови не приїхав на інавгурацію Зеленського

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    Інавгурація шостого президента України, 20 травня 2019 року&nbsp; - Прем’єр Молдови не приїхав на інавгурацію Зеленського
    Інавгурація шостого президента України, 20 травня 2019 року 
    Фото: сайт президента

    Замість Філіпа на інавгурацію прибув глава МЗС

    Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови пояснило, чому прем’єр-міністр Павло Філіп не прибув на церемонію інавгурації Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Раніше анонсувалося, що церемонію відвідає саме Філіп. Однак замість нього у залі українського парламенту під час присяги Зеленського був присутній голова МЗС Молдови.

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    У своїй заяві міністерство пояснило заміну «станом здоров’я» прем’єр-міністра.

    «Київська влада направила запрошення взяти участь в церемонії інавгурації новообраного президента України прем'єр-міністру Республіки Молдова, який за станом здоров'я не може бути присутнім на заході», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на церемонії інавгурації новообраного президента України Зеленського були присутні близько 60 іноземних гостей. Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.

    Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

    На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Зазначимо, що посвідчення президента України впало на підлогу після вручення його новому главі держави Володимиру Зеленському.

    Як вже відомо, Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку. Під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

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    МЗС Молдова Володимир Зеленський президент інавгурація уряд
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