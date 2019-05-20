Прем’єр Молдови не приїхав на інавгурацію Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інавгурація шостого президента України, 20 травня 2019 року Фото: сайт президента

Замість Філіпа на інавгурацію прибув глава МЗС

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови пояснило, чому прем’єр-міністр Павло Філіп не прибув на церемонію інавгурації Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Раніше анонсувалося, що церемонію відвідає саме Філіп. Однак замість нього у залі українського парламенту під час присяги Зеленського був присутній голова МЗС Молдови.

У своїй заяві міністерство пояснило заміну «станом здоров’я» прем’єр-міністра.

«Київська влада направила запрошення взяти участь в церемонії інавгурації новообраного президента України прем'єр-міністру Республіки Молдова, який за станом здоров'я не може бути присутнім на заході», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації новообраного президента України Зеленського були присутні близько 60 іноземних гостей. Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.

Зазначимо, що посвідчення президента України впало на підлогу після вручення його новому главі держави Володимиру Зеленському.

Як вже відомо, Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку. Під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.