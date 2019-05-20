«Знаки» на інавгурації Зеленського: посвідчення президента впало на підлогу



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Без конфузів не обійшлося й на інавгурації Зеленського

Військовий впустив на на підлогу посвідчення шостого президента України

Посвідчення президента України впало на підлогу після вручення його новому главі держави Володимиру Зеленському.

Документ упав з церемоніальної подушки, яку ніс військовий Почесної варти.

Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Після того як Зеленський поклав документ на церемоніальну подушку, військовий впустив його на підлогу. Однак посвідчення швидко підняли і повернули на місце.

Зазначимо, інавгурація Петра Порошенка, п'ятого президента України, відбулася 7 червня 2014 року в стінах Верховної Ради. Коли Порошенко йшов до дверей парламенту, від спеки знепритомнів солдат почесної варти . Він захитався і впав саме у той самий момент, коли новообраний президент йшов повз нього.





Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом. Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.



