«Знаки» на інавгурації Зеленського: посвідчення президента впало на підлогу
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Без конфузів не обійшлося й на інавгурації Зеленського
Військовий впустив на на підлогу посвідчення шостого президента України
Посвідчення президента України впало на підлогу після вручення його новому главі держави Володимиру Зеленському.
Документ упав з церемоніальної подушки, яку ніс військовий Почесної варти.
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Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.
Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.