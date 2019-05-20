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    «Знаки» на інавгурації Зеленського: посвідчення президента впало на підлогу

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    <span>Без конфузів не обійшлося й&nbsp;на інавгурації Зеленського</span> - «Знаки» на інавгурації Зеленського: посвідчення президента впало на підлогу
    Без конфузів не обійшлося й на інавгурації Зеленського

    Військовий впустив на на підлогу посвідчення шостого президента України

    Посвідчення президента України впало на підлогу після вручення його новому главі держави Володимиру Зеленському.

    Документ упав з церемоніальної подушки, яку ніс військовий Почесної варти.

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    Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

    Після того як Зеленський поклав документ на церемоніальну подушку, військовий впустив його на підлогу. Однак посвідчення швидко підняли і повернули на місце.

    Зазначимо, інавгурація Петра Порошенка, п'ятого президента України, відбулася 7 червня 2014 року в стінах Верховної Ради. Коли Порошенко йшов до дверей парламенту, від спеки знепритомнів солдат почесної варти. Він захитався і впав саме у той самий момент, коли новообраний президент йшов повз нього.
    Як вже відомо, Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

    Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.



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