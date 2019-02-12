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    Прем’єр Польщі пожалівся, що Східна Європа «живе у тіні агресивної Москви»

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    <p>&laquo;Розташована географічно близько Польща добре розуміє ситуацію українців&raquo;, - заявив польський прем&rsquo;єр Матеуш Моравєцький</p> - Прем’єр Польщі пожалівся, що Східна Європа «живе у тіні агресивної Москви»

    «Розташована географічно близько Польща добре розуміє ситуацію українців», - заявив польський прем’єр Матеуш Моравєцький

    «Росіяни займаються політикою навіть тоді, коли займаються бізнесом», - зауважив прем’єр Польщі

    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що Центральна Європа краще розуміє російську загрозу.

    Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

    Очільник польського уряду зазначив, що слабкість європейської відповіді на агресію Росії в Азовському морі, зокрема, пояснюється тим, що частина країн Європейського Союзу втомилася від цього конфлікту.

    «Це саме те, чого хоче Путін: він хоче, аби європейські країни втомилися від російсько-українських проблем та відвернулися від них. Його мета – скасування західних санкцій проти Росії і водночас збереження статусу-кво в Криму та на Донбасі. В Азовському морі Росія випробовує терпець ЄС. Але м’яку, позбавлену рішучості реакцію Європи на цей інцидент можна тлумачити також початком будівництва російського газопроводу Nord Stream 2», - сказав Моравєцький.

    «Розташована географічно близько Польща добре розуміє ситуацію українців. Ми хочемо, аби також вони були якнайбільш незалежні від Росії. Нелегко мати такого сусіда!» - наголосив він.

    На думку польського прем’єра, сприйняття східноєвропейськими країнами російської загрози, на відміну від західних країн, випливає з історії, а також з географічного розташування, що не дозволяє забути про це сусідство. Прем’єр нагадав, що після Другої світової війни Польщу захопила Червона армія. «Ми знаємо з нашого досвіду, якої великої Росія може завдати нам шкоди», - заявив Моравєцький.

    «Наша країна спільно з іншими країнами Східної Європи має відчуття, що регіон живе у тіні Москви, яка насправді ніколи не припиняла бути агресивною. Західна Європа завжди була захищена від Росії Центральною Європою; а тому вона інакше розуміє ці питання. Німеччина і Франція, які не мають такої історії, вважають нині Росію тільки економічним і торгівельним партнером. Вони забувають, що росіяни займаються політикою навіть тоді, коли займаються бізнесом! Для них економічні відносини є, передусім, інструментом для геополітичних цілей», - зауважив прем’єр Польщі.

    Моравєцький підкреслив, що Росія має «відкинути свої імперські амбіції та припинити нападати на своїх сусідів, як це було з Грузією та Україною».

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко має намір на Мюнхенській безпековій конференції оприлюднити інформацію про втручання Росії у виборчий процес в Україні.

    Джерело: Польське радіо

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