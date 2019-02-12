У Мюнхені Порошенко оприлюднить дані про втручання Росії в українські вибори
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Розсилка
55-та Мюнхенська конференції з питань безпеки відбудеться 15-17 лютого
Президент Петро Порошенко має намір на Мюнхенській безпековій конференції оприлюднити інформацію про втручання Росії у виборчий процес в Україні.
Про це він заявив під час виступу на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві.
«Із виборами пов’язані не лише нові можливості для країни, з виборами пов’язані і виклики. Перший виклик - це виклик реваншизму, це втручання Росії у виборчий процес. Частину інформації про безпосереднє втручання Росії я спробую оприлюднити під час Мюнхенського безпекового форуму», - зазначав Порошенко.
За його словами, втручання РФ в українські вибори продовжується, «Росія дуже активна».
«Справа не в персональних симпатіях до когось чи антипатії Путіна до чинного українського Президента. Мета – зупинити рух України на Захід, повернути Україну у сферу російського впливу», - переконаний президент.
Крім того, іншим викликом для України під час виборів глава держави назвав виклик популізму.
Як повідомлялося, 55-та Мюнхенська конференції з питань безпеки відбудеться 15-17 лютого.
Як вже повідомлялося, СБУ готова протидіяти кібератакам з Росії, аби захистити вибори.
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