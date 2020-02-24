Прем’єр вимагає звільнення головного лісівника Чернігівщини



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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук здійснив робочу поїздку до Чернігівщини Фото: Кабмін

Торік обсяг незаконних рубок у регіоні заподіяв шкоди державі на 2,3 млн грн.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав Держлісагентство звільнити голову Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченка.

Про це повідомив Урядовий портал.

Торік обсяг незаконних рубок у регіоні заподіяв шкоди державі на 2,3 млн грн. При цьому, лісопорушниками відшкодовано лише 27,3 тис. грн, тобто менше ніж 0,1%. До того ж, у низці лісгоспів Чернігівщини за 2019-й рік спостерігається незадовільний фінансовий стан та падіння реалізації продукції.

«Наскільки мені відомо, до цього пан Зінченко очолював Харківське облуправління. Зараз ми там теж виявляємо великі правопорушення. Тільки за 2019-й рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн гривень. Але попри це, у червні минулого року попереднє керівництво Держлісагентства, незадовго до приїзду Президента Зеленського до Харкова, вирішило чомусь перевести Олександра Зінченка до Чернігова», — сказав Гончарук.

Він додав, що поза законом ніхто працювати не буде: «Уряд послідовно знищує корупційні схеми та зловживання в лісовій галузі України та розпочинає боротьбу з нелегальними лісопильнями. Тільки минулого року через «чорні ринки» бюджет недоотримав 803 млн грн. Це неприпустима історія».

Гончарук доручив керівникам ОДА запровадити електронний облік деревини всіма лісокористувачами.

Також Держлісагентство запустило проєкт «Ліс у смартфоні» з онлайн-мапою лісів у вільному доступі і можливістю повідомити про нелегальні рубки.

Перевірити легальність деревини за номером бирки, номером автомобіля та товарно-транспортною накладною можна на open.ukrforest.com.