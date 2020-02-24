Доступна іпотека – виклик для Зеленського і Гончарука, бо цього в Україні ще ніхто не робив, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зменшення відсотків в іпотеці дасть поштовх українській економіці, адже більше молоді отримає можливість купувати власне житло, - експерт

Після зниження відсотку за іпотеку до 10%, замість 18-25%, Україна почне нормально розвиватися, - Семенюк

Доступні кредити на житло, над запуском яких працює уряд Олексія Гончарука, матимуть позитивний ефект для оживлення економіки. Про це на сторінці у Facebook написав політичний експерт Тарас Семенюк.

Експерт зазначив, що після зниження відсотку за іпотеку до 10%, замість 18-25%, що існують зараз, Україна почне нормально розвиватися.

Семенюк погодився зі словами прем'єр-міністра, що заробити на квартиру у нинішніх умовах середньостатистичний українець може тільки порушуючи закон. На його думку, це дійсно так, адже в Україні відсотки з іпотеки – одні з найвищих у Європі.

«Наркотики і зброя? Це не весь арсенал через, який можна швидко покращити своє матеріальне становище. Гончарук забув сказати про контрабанду, виробництво контрафактних товарів, нелегальний обіг сигарет...З ефіру якось загубилася друга частина фрази – зниження відсотку за іпотеку до 10%. Замість тих 18-25%, які існують зараз. В Україні й справді занадто високі ставки на кредити. Люди не знають як це: жити з нормальною іпотекою, не віддавати банку останню копійку. В нас для фізичних осіб може бути й 35% річних, що навіть вважається “нормальною” ставкою! В цей же час у тій же Польщі – 7-9%», – написав експерт.

Семенюк підкреслив, що зменшення відсотків в іпотеці дасть поштовх українській економіці, адже більше молоді отримає можливість купувати власне житло. За словами експерта, коли президент Зеленський та команда прем'єр-міністра впорається з цим завданням, з'являться необхідні умови для подальшого розвитку України.

«Зараз в Україні стагнація економіки та постійний синдром відкладеного життя у тих, хто починає збирати на квартиру у 25 років, щоб купити її в 40. Єдиний спосіб хоч якось цю ситуацію виправити та стати на шлях цивілізованого суспільства – це забезпечити людей доступними ресурсами, у тому числі - доступними кредитами на житло. Якщо команді Зеленського вдасться добитися перегляду банківських відсотків, то це матиме позитивний ефект для оживлення економіки. Для Гончарука та Зеленського це виклик звісно! Зниження ставок за кредитами, яке вже частково відбулось – це першочергове завдання, яке поки ніхто не доводив до втілення. І це одне з перших завдань, яке треба виконати, щоб наша країна почала нормально розвиватися», - написав Семенюк.

Як повідомлялося, 23 лютого прем'єр Олексій Гончарук сказав про іпотеку в Україні, що треба наркотиками чи зброєю торгувати, щоб її виплачувати.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.