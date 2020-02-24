Українські реалії: міністр охорони здоров'я займається піаром, а не проблемами країни

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Якщо ви дивуєтеся, що в Україні безлад, то даремно. Це звичний стан справ для нинішнього уряду

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В какой еще стране министр здравоохранения может во имя пиара пообещать две недели быть в карантине с людьми, затем сбежать оттуда и уже под давлением общественного мнения вернуться туда вновь для того что бы выпасть из рабочих процессов министерства? Правильно, это Украина.

Теперь жду, что министр юстиции Малюська лично пойдет на две недели в камеру Лукьяновского СИЗО, чтобы показать комфортность условий содержания там. Правда боюсь представить в каких позах он будет выкладывать фоточки в фб оттуда. Надеюсь, что следующие две недели министр по делам культуры молодости и спорта Бородянский лично проведет на съемках очередной «Битвы экстасексов» и докажет правдивость своих слов, что это шоу помогает раскрыть резонансные уголовные дела. Пользы от него будет не много, но и вреда не будет, а это большой плюс!

Уверен, что следующие две недели Юлия Соколовская, которая возглавляет минсоцполитики, покажет, как она сможет прожить на 50% минимальной пенсии и платить коммуналку, ведь наступил «Конец эпохи бедности». Помогать ей будет в этом депутат «Слуги народа» Брагар, если выясниться, что у Соколовской есть собака. И это не худший вариант. Ведь ей могли помогать и другие «слуги». Например Богдан «Анал-табу» Яременко или экс-насильник Иванисов. Так что Соколовская еще хорошо отделается.

И надеюсь, что пока еще премьер Гончарук на ближайшие две недели засядет за книжку «Экономика для чайников». К сожалению книга «Экономика для профанов» отсутствует, а иначе бы он читал ее. Поэтому пусть садиться в за книги и учиться по системе трускавкецкого Риксоса. Чтоб не быть профаном в экономике. И эти две недели его отсутствие мы не заметим. Только пусть Арахамию с собой не берет, ведь тот его плохому научит. Например врать, как сивый мерин и несть полную чушь. Или расскажет, как плохо быть «слабой экономикой» вроде Словении. А учитывая, что премьер в экономике профан, по его собственным словам, то поверит и в этот бред. Хотя в Словении ВВП на душу 27 599$ против 3 220$ в Украине. А про минимальные пенсии и зарплаты я лучше промолчу. тыдно сравнивать.

И вот весь этот цирк имитирует работу. Почему имитирует? Потому что я посмотрел их отчет. Это позорище и за такое надо отправлять в отставку. Немедленно. Так что если вы удивляетесь, что живете в бардаке, то зря. В стране, в которой министр здравохранения не занимается проблемами, а пиариться, это нормально. И это не бардак, а привычное для этого Кабмина положение дел!

Джерело: блог Борислава Берези

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