Прем’єрка Сербії з партнеркою чекають на первістка



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Стать первістка прем’єрки Сербії Ани Брнабич наразі не розголошується

Пара не любить публічно говорити про своє особисте життя

У прем’єрки Сербії Ани Брнабич та її партнерки Міліци Джурич невдовзі має народитися дитина.

Про це повідомило видання Blic.

Зазначається, що партнерка очільниці уряду Сербії пройшла процедуру амбулаторного запліднення. Вона вже кілька місяців не з’являється на публіці разом з Брнабич.

У Клінічному центрі радіології та магнітного резонансу, де працювала Джурич, повідомили, що та взяла декретну відпустку на час вагітності.

Пара не любить публічно говорити про своє особисте життя.

Стать їхнього первістка наразі не розголошується.

Раніше повідомлялося, що відомий громадський діяч з України взяв гей-шлюб у США.

Джерело: Європейська правда