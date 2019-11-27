Прем'єрка Шотландії планує провести референдум за незалежність



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Голова шотландського уряду Нікола Стерджен

Стерджен оприлюднила передвиборчий маніфест Шотландської національної партії

Голова шотландського уряду Нікола Стерджен заявила про організацію нового референдуму щодо незалежності Шотландії після перемоги на виборах.

Про це повідомляє BBC.

«Нікола Стерджен оприлюднила передвиборчий маніфест Шотландської національної партії (SNP), пообіцявши уникнути Brexit та віддати майбутнє Шотландії в руки шотландців», - йдеться у повідомленні.

У маніфесті йдеться про те, що SNP у разі успіху на виборах надішле «чіткий» сигнал про те, що референдум про незалежність має бути проведений наступного року.

Стерджен сказала, що країна постала перед «принциповим питанням» щодо того, хто повинен вирішувати її майбутнє.

SNP отримала 35 місць на останніх загальних виборах у 2017 році, що робить її третьою за величиною партією у парламенті Британії станом на сьогодні.

Стерджен каже, що вона відкрита для формування прогресивного альянсу з іншими партіями після виборів, але виключила угоду з консерваторами або вступ у формальну коаліцію з лейбористами.

Як відомо, переговори про Brexit тривали три роки та з рештою їх продовжили ще на рік. Офіційною датою виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.