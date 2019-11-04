Прем’єр Британії виключив можливість референдуму про незалежність Шотландії



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Шотландський уряд хоче поставити питання про незалежність на нове голосування у другій половині 2020 року

Джонсон заявив, що його уряд не дасть добро на проведення ще одного юридично обов'язкового референдуму

Прем’єрміністр Британії Боріс Джонсон виключив надання дозволу на повторне голосування щодо незалежності Шотландії, поки він перебуває на прем’єрській посаді.

Про це повідомляє BBC.

Джонсон заявив, що його уряд не дасть добро на проведення ще одного юридично обов'язкового референдуму.

«Я не думаю, що люди в цій країні думають, що референдуми дуже хороші для гармонії. У нас був один референдум в 2014 році, британському народу, народу Шотландії, сказали тоді, що такі події відбуваються раз у покоління», – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи дасть він дозвіл на проведення референдуму про незалежність в якості прем'єрміністра, Джонсон заявив: «Ні, я не хочу проведення референдуму. Але я не бачу причин повертатися до цього».

Шотландський уряд хоче поставити питання про незалежність на нове голосування у другій половині 2020 року і почав законодавчий процес у місцевому парламенті для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, у шотландському місті Глазго в суботу, 2 листопада, пройшла масова демонстрація за незалежність від Великої Британії.

Також минулого місяця тисячі людей збиралися в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.