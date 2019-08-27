Президент Бразилії прийме допомогу G7 для боротьби з пожежами лише після вибачень Макрона



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Президент Бразилії Жаїр Болсонаро

За словами Болсонаро, Макрон назвав його брехуном та поставив під сумнів суверенітет Бразилії

Бразилія прийме фінансову допомогу на гасіння Амазонського дощового лісу, яка була виділена на саміті Великої сімки після того, як президент Франції Еммануель Макрон «забере назад свої образи». Про це у вівторок заявив президент Бразилії Жаїр Болсонаро, повідомляє Sky News.

«Перед тим як ми поговоримо або щось візьмемо від Франції, він (Макрон, - ред.) повинен забрати свої образи назад», - сказав він.

Болсонаро додав, що спочатку президенту Франції треба вибачитися, потім запропонувати допомогу і тоді буде відповідь.

За словами Болсонаро, Макрон назвав його брехуном та поставив під сумнів суверенітет Бразилії.

Раніше президент Бразилії Жаїр Болсонаро засудив ініціативу свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо створення міжнародного альянсу групи Великої сімки з порятунку лісів Амазонії.

Як повідомлялось, президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені «негайно». Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

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Джерело: Укрінформ