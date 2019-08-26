Ді Капріо пожертвує $5 млн на порятунок лісів Амазонії від пожеж



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Леонардо Ді Капріо

Збільшення пожеж екоактивісти пов’язують із політикою президента Бразилії Жаїра Болсонару

Американський актор, лауреат премії «Оскар» Леонардо Ді Капріо пообіцяв виділити $5 мільйонів, щоб врятувати ліси Амазонії від пожеж. Про це він заявив у Інстаграмі.

Організація Earth Alliance, яку Ді Капріо створив разом із благодійниками Лореном Пауелл Джобсом і Брайаном Шетом, — створила фонд Amazon Forest. Ця організація буде займатися допомогою корінним жителям, які постраждали від пожеж, а також компаніям, що намагаються зупинити пожежі.

Крім обіцяних $5 мільйонів, Earth Alliance також збирає пожертвування, щоб допомогти відновити бразильський тропічний ліс.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

Також раніше повідомлялося, що лідери G7 домовилися виділити на боротьбу з пожежами в лісах Амазонки $22 млн.