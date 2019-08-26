  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ді Капріо пожертвує $5 млн на порятунок лісів Амазонії від пожеж

    • Розсилка
    Леонардо Ді Капріо - Ді Капріо пожертвує $5 млн на порятунок лісів Амазонії від пожеж
    Леонардо Ді Капріо

    Збільшення пожеж екоактивісти пов’язують із політикою президента Бразилії Жаїра Болсонару

    Американський актор, лауреат премії «Оскар» Леонардо Ді Капріо пообіцяв виділити $5 мільйонів, щоб врятувати ліси Амазонії від пожеж. Про це він заявив у Інстаграмі.

    Організація Earth Alliance, яку Ді Капріо створив разом із благодійниками Лореном Пауелл Джобсом і Брайаном Шетом, — створила фонд Amazon Forest. Ця організація буде займатися допомогою корінним жителям, які постраждали від пожеж, а також компаніям, що намагаються зупинити пожежі.

    Крім обіцяних $5 мільйонів, Earth Alliance також збирає пожертвування, щоб допомогти відновити бразильський тропічний ліс.

    Читайте також

    Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

    У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

    Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

    Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

    Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

    Також раніше повідомлялося, що лідери G7 домовилися виділити на боротьбу з пожежами в лісах Амазонки $22 млн.

    Читайте також
    пожежа Бразилія актор ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ