Президент: до кінця дня з-за кордону повернуться 11,5 тис. українців



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За інформацією МЗС, до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян

Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11 з половиною тисяч українців

До кінця нинішнього дня до України повернуться 11,5 тисяч наших громадян.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 18 березня.

«Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11 з половиною тисяч українців. Серед них наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-ЛанцІ. Рейс із Відня о 13.30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки також вже повернулась», - сказав глава держави.

Решта громадян, за словами президента, будуть в Україні до кінця дня. Ще 33 громадян забере з Австрії президентський літак.

Посол України в Австрії Олександр Щерба уточнив, що літак з Австрії уже вилетів.

Як відомо, за інформацією МЗС, до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян.

Раніше Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.