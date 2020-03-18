SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з низки міст світу



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SkyUp продаватиме квитки на рейси за пільговими цінами

Для повернення українців з-за кордону SkyUp продаватиме квитки на рейси за пільговими цінами

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків за пільговими цінами на нерегулярні рейси з низки міст світу.

Про це Владислав Криклій сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

Міністр зазначив, що рейси здійснюватимуть, зокрема, з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Ліссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

«Заходьте на сайт компанії SkyUp, дивіться дати на рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну, – сказав міністр.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня.