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    Економіка та фінанси

    SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з низки міст світу

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    SkyUp продаватиме квитки на рейси за пільговими цінами - SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з низки міст світу
    SkyUp продаватиме квитки на рейси за пільговими цінами

    Для повернення українців з-за кордону SkyUp продаватиме квитки на рейси за пільговими цінами

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків за пільговими цінами на нерегулярні рейси з низки міст світу.

    Про це Владислав Криклій сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

    Міністр зазначив, що рейси здійснюватимуть, зокрема, з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Ліссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

    «Заходьте на сайт компанії SkyUp, дивіться дати на рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну, – сказав міністр.

    Нагадаємо, міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня.

     

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