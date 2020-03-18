Austrian Airlines у середу доставить українців з Відня



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Літак Austrian Airlines поверне українців додому

Українці з Австрії мають повернутися о 13:30

Авіакомпанія Austrian Airlines забезпечить виліт українців 18 березня з Відня та їх доставку о 13:30 у Київ, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх у Київ о 13:30», - написав Криклій у Telegram-каналі.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою цілодобово працюють з авіакомпаніями і туроператорами для повернення громадян України.

«Працюємо над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс», - додав міністр.

Зазначимо, що президент Зеленський пообіцяв, що у середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину. Також Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому

Вчора українців у Відні, які не встигли дістатися до України, пустили на територію українського посольства і нагодували.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що на повернення в Україну чекають 3644 громадянина, які зараз перебувають за кордоном, зареєструвалися у посольствах й попросили повернути їх додому.

У вівторок Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.

Раніше Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.