Austrian Airlines у середу доставить українців з Відня
Українці з Австрії мають повернутися о 13:30
Авіакомпанія Austrian Airlines забезпечить виліт українців 18 березня з Відня та їх доставку о 13:30 у Київ, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх у Київ о 13:30», - написав Криклій у Telegram-каналі.
Він зазначив, що Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою цілодобово працюють з авіакомпаніями і туроператорами для повернення громадян України.
«Працюємо над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс», - додав міністр.
Зазначимо, що президент Зеленський пообіцяв, що у середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину. Також Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому
Вчора українців у Відні, які не встигли дістатися до України, пустили на територію українського посольства і нагодували.
Напередодні заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що на повернення в Україну чекають 3644 громадянина, які зараз перебувають за кордоном, зареєструвалися у посольствах й попросили повернути їх додому.
У вівторок Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.