Президент: у середу ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину



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Учора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні - 50 рейсів і 10 тисяч українців

Українських громадян приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова

У середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозведенні до співвітчизників.

«Учора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні - 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів», - сказав Зеленський.

За його словами, наших громадян приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

«Вже повернулися з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, Об'єднаних Арабських Еміратів, Таїланду та Туреччини», - додав президент.

Також Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому

Як повідомлялося, сьогодні Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.

До слова, у Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.