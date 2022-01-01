Президент Фінляндії закликав Євросоюз активніше протистояти Росії

Саулі Нііністьо не виключив вступу своєї країни до НАТО

Вимоги керівництва Росії до США та НАТО зупинити розширення альянсу викликають тривогу в Європі. Про це у новорічному зверненні заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє Yle.

За його словами, нині застаріли уявлення про сфери інтересів. На його думку, ультиматум від Росії стосується не тільки США і НАТО, а і Європи.

Ніїністьо закликав Євросоюз зайняти більш активну позицію і робити більше, ніж просто «прислухатися». «Суверенітет кількох країн-членів ЄС, а також Швеції та Фінляндії, оскаржується з-за меж ЄС. Це робить Євросоюз стороною ситуації, яка виникла. ЄС повинен не обмежуватися роллю лише технічного координатора санкцій», – сказав президент.

Глава держави не виключив можливість того, що Фінляндія подасть заявку на членство у НАТО. «Простір для маневру та свобода вибору Фінляндії також передбачають можливість військового приєднання та подання заявки на членство у НАТО, якщо ми самі так вирішимо», – сказав президент Фінляндії.

Нагадаємо, остання телефонна розмова між президентами Байденом і Путіним відбулася 30 грудня і проходила в закритому форматі.