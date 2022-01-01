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    Президент Фінляндії закликав Євросоюз активніше протистояти Росії

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    Президент Фінляндії Саулі Нііністьо не задоволений позицією ЄС щодо Росії - Президент Фінляндії закликав Євросоюз активніше протистояти Росії
    Президент Фінляндії Саулі Нііністьо не задоволений позицією ЄС щодо Росії
    Фото: Lehtikuva

    Саулі Нііністьо не виключив вступу своєї країни до НАТО

    Вимоги керівництва Росії до США та НАТО зупинити розширення альянсу викликають тривогу в Європі. Про це у новорічному зверненні заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє Yle.

    За його словами, нині застаріли уявлення про сфери інтересів. На його думку, ультиматум від Росії стосується не тільки США і НАТО, а і Європи.

    Ніїністьо закликав Євросоюз зайняти більш активну позицію і робити більше, ніж просто «прислухатися». «Суверенітет кількох країн-членів ЄС, а також Швеції та Фінляндії, оскаржується з-за меж ЄС. Це робить Євросоюз стороною ситуації, яка виникла. ЄС повинен не обмежуватися роллю лише технічного координатора санкцій», – сказав президент.

    Глава держави не виключив можливість того, що Фінляндія подасть заявку на членство у НАТО. «Простір для маневру та свобода вибору Фінляндії також передбачають можливість військового приєднання та подання заявки на членство у НАТО, якщо ми самі так вирішимо», – сказав президент Фінляндії.

    Нагадаємо, остання телефонна розмова між президентами Байденом і Путіним відбулася 30 грудня і проходила в закритому форматі.

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    Теги: Росія НАТО Путін Фінляндія
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    Президент Фінляндії закликав Євросоюз активніше протистояти Росії