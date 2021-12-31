Переговори Байдена і Путіна тривали 50 хвилин

Джо Байден розмовляє з Володимиром Путіним 30 грудня 2021 року

Переговори відбулися у закритому для преси режимі

Телефонна розмова президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена завершилася о 23:25 за Києвом. Про це повідомляє Reuters.

Розмова двох президентів тривала близько 50 хвилин.

Розмова розпочалася о 15.35 за вашингтонським часом (22.35 за київським часом) у четвер і завершилася о 16:25 (23.25 за київським часом).

Переговори відбулися у закритому для преси режимі.

Очікується, що і Білий дім, і Кремль незабаром повідомлять про підсумки бесіди.

Як пише The Washington Post, під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.