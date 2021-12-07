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    Думки вголос

    Російська влада свідомо копіює тактику раннього Гітлера

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Подібність зовнішній політики путінської Росії та гітлерівської Німеччини не є випадковою - Російська влада свідомо копіює тактику раннього Гітлера
    Подібність зовнішній політики путінської Росії та гітлерівської Німеччини не є випадковою
    Зображення: 5 канал

    Сподіватимемося, що Байден виявиться не Чемберленом, а Черчиллем

    Мовою оригіналу

    Эта проговорка Пушкова подтверждает то, о чем я пишу уже много лет (в т.ч. в книжке «Новая национальная идея Путина») – совпадения во внешней политики путинской России и гитлеровской Германии не случайны, российские власти сознательно копируют тактику раннего Гитлера, которую считают чрезвычайно успешной.

    Будем надеяться, что Байден окажется не Чемберленом, а Черчилем и сорвет путинскую политику ультиматумов.

    Иначе, как мы помним по истории, выбирая позор под угрозой войны, Запад получит и то, и другое.

    Спасибо Владислав Иноземцев за скрин.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Путін путінський режим Адольф Гітлер
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    Російська влада свідомо копіює тактику раннього Гітлера