Російська влада свідомо копіює тактику раннього Гітлера

Сподіватимемося, що Байден виявиться не Чемберленом, а Черчиллем

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Эта проговорка Пушкова подтверждает то, о чем я пишу уже много лет (в т.ч. в книжке «Новая национальная идея Путина») – совпадения во внешней политики путинской России и гитлеровской Германии не случайны, российские власти сознательно копируют тактику раннего Гитлера, которую считают чрезвычайно успешной.

Будем надеяться, что Байден окажется не Чемберленом, а Черчилем и сорвет путинскую политику ультиматумов.

Иначе, как мы помним по истории, выбирая позор под угрозой войны, Запад получит и то, и другое.

Спасибо Владислав Иноземцев за скрин.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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