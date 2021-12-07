Російська влада свідомо копіює тактику раннього Гітлера
Сподіватимемося, що Байден виявиться не Чемберленом, а Черчиллем
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Эта проговорка Пушкова подтверждает то, о чем я пишу уже много лет (в т.ч. в книжке «Новая национальная идея Путина») – совпадения во внешней политики путинской России и гитлеровской Германии не случайны, российские власти сознательно копируют тактику раннего Гитлера, которую считают чрезвычайно успешной.
Будем надеяться, что Байден окажется не Чемберленом, а Черчилем и сорвет путинскую политику ультиматумов.
Иначе, как мы помним по истории, выбирая позор под угрозой войны, Запад получит и то, и другое.
Спасибо Владислав Иноземцев за скрин.
Джерело: блог Ігора Ейдмана