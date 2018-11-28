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    Президент Європарламенту закликав РФ звільнити українських моряків

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    Президент Європарламенту Антоніо Таяні - Президент Європарламенту закликав РФ звільнити українських моряків
    Президент Європарламенту Антоніо Таяні

    Антоніо Таянівиступив перед євродепутатами із заявою щодо ескалації на Азові

    Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив заяву щодо подій в Азовському морі та навколо Керченської протоки перед початком пленарного засідання, яке розпочалося 28 листопада у Брюсселі.

    «З огляду на цю серйозну ескалацію я хочу висловити велике занепокоєння, і наголосити, що суверенітет та територіальна цілісність України є фундаментальними. Росія повинна припинити блокувати прохід Керченською протокою в Азовське море для українських кораблів та кораблів з інших країн. Росія повинна виконати власні міжнародні зобов’язання та випустити українських військовослужбовців, які були захоплені», - наголосив Таяні.

    Він повідомив також, що вчора мав зустріч з головою Парламенту України Андрієм Парубієм та проінформував його, що Європарламент дуже уважно спостерігає за цими подіями та їх розвитком.

    «У жовтні ми ухвалили резолюцію, в якій засудили неправомірні дії російської влади в Азовському морі», - нагадав президент Європарламенту.

    Заяву, оголошену Антоніо Таяні, депутати Європарламенту зустріли оплесками.

    Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі.

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    Джерело: Укрінформ

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