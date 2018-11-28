Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора



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Президент Петро Порошенко провів зустріч з військовими

Росія хоче з’єднати окупований Крим з ОРДЛО, - наголосив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про передислокацію військ з огляду на запровадження воєнного стану у низці областей.

«Ми здійснимо передислокацію військ, ми охоронятимемо кордон, зокрема кордон із Російською Федерацією в Чернігівській області для того, щоб війська ворога не ввійшли всередину держави», - сказав Порошенко на зустрічі з жителями Чернігівської області в середу.

Він також повідомив, що насамперед Україна має тримати зброю напоготові на території Донецької та Запорізької областей, біля берегів Азовського моря. «Навіщо? Вони хочуть з'єднати Крим окупований та окуповану частину на сході нашої держави», - зазначив президент.

Порошенко наголосив, що в України вже не та армія, яка була в 2014 році, і вона не дозволить цього зробити.

Порошенко також підкреслив, що «ми не маємо рушити будь-яке нормальне життя нормального українця – ми не будемо ні обмежувати конституційні права, ні робити мобілізацію, ні робити ніяких конфіскацій, ніяких заборон, ніяких відтермінувань виборів».

