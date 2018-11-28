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    У світі

    Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі

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    <span>Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Дональд Трамп&nbsp;</span> - Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі
    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Дональд Трамп 

    Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Порошенком і Путіним

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

    Як повідомляється, в ході бесіди Трамп і Ердоган обговорили напруженість між Україною і РФ, що виникла на тлі останніх подій в Азовському морі. Також лідери двох країн домовилися про двосторонню зустріч на полях саміту G-20 в Буенос-Айресі.

    Зазначимо, Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і президентом України Петром Порошенком.

    Зазначимо, Ердоган сьогодні, 28 листопада 2018 року, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки.

    Також відбулась телефонна розмова Ердогана і Порошенко, в ході якого обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Президенти Туреччини та України обговорили введення воєнного стану в Україні.

    Нагадаємо, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

    Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

    Президент розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

     

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