Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі



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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Дональд Трамп

Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Порошенком і Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Як повідомляється, в ході бесіди Трамп і Ердоган обговорили напруженість між Україною і РФ, що виникла на тлі останніх подій в Азовському морі. Також лідери двох країн домовилися про двосторонню зустріч на полях саміту G-20 в Буенос-Айресі.

Зазначимо, Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і президентом України Петром Порошенком.

Зазначимо, Ердоган сьогодні, 28 листопада 2018 року, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки.

Також відбулась телефонна розмова Ердогана і Порошенко, в ході якого обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Президенти Туреччини та України обговорили введення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Президент розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.