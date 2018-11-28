У Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану



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Міністерство оборони просить не поширювати неправдиву інформацію на кшталт «масової примусової мобілізації» або «наказів про конфіскацію нерозмитнених авто на користь армії»

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко розповів про заходи, яких вживають військові з огляду на запровадження воєнного стану у 10 областях.

Він, зокрема розповів про такі заходи:

Прискорено бойове злагодження;

Прискорена підготовка резерву;

Мобілізації не буде. Проводитимуться лише збори резервістів першої черги у форматі стрілкового дня раз на тиждень. Резервістам буде виплачуватися матеріальна компенсація;

Будуть доукомплектовуватися військові медзаклади;

Буде посилена охорона портів та інших важливих інфраструктурних об’єктів.

Він також повідомив, що усі підрозділи переведені у повну бойову готовність:

Командування приступило до уточнення стратегічного плану застосування Збройних сил України.

Проведено розподіл відповідальності (згідно з законом про воєнний стан) військового командування за 10 областей, зазначених в указі РНБО; Триває узгодження питань з радами оборони областей;

Уточнено порядок формування частин територіальної оборони;

Посилюється протиповітряна оборона, йдуть і заплановані тренування із застосуванням сучасних ЗРК, які застосовуються для ураження як повітряних, так і морських цілей;

Деякі частини Нацгвардії буде перепідпорядковано Міністерству оборони.

Також, за словами заступника начальника Генштабу наразі немає підстав для створення військових адміністрацій, однак Міністерство оборони стежитиме за ситуацією і буде готове створити їх у разі потреби.

Крім того, змін у процедурі перетину лінії розмежування у зоні проведення Операції Об’єднаних сил поки не передбачається, контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють у штатному режимі.

Міністерство оборони просить не поширювати неправдиву інформацію на кшталт «масової примусової мобілізації» або «наказів про конфіскацію нерозмитнених авто на користь армії». Ніякої конфіскації майна не планується.

«Якщо шахраї користуючись ситуацією вдягатимуться у військову форму і чинитимуть спроби заволодіти вашою власністю — звертайтеся до поліції», — наголосили в Міноборони.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.