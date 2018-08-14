Президент Косово хоче «підправити» кордон із Сербією



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Президент Косова Хашим Тачі

Вирішення всіх суперечок має дозволити Приштині і Белграду почати рух для приєднання до ЄС

Хашим Тачі, який очолює Косово, заявив про те, що має намір представити очільнику Сербії Олександру Вучичу план щодо зміни кордонів між країнами в вересні 2018 року в рамках зустрічі в Бельгії для нормалізації відносин між двома країнами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вирішення всіх суперечок має дозволити Приштині і Белграду почати рух для приєднання до ЄС, про що було погоджено іще в 2013 році.

На думку Хашима Тачі настав час виправити 400-км кордон між двома країнами. Це за словами косовського президента дозволить уникнути міжетнічних проблем, а також створення сербської автономії в рамках Косово.

Тачі заперечив будь-яку можливість поділу Косово на основі етнічних ліній. При цьому він також не уточнив, що може отримати Белград за згоду передати під контроль Приштині території, на яких проживає до 55 тисяч етнічних албанців. Із іншого боку на території Косово на сьогодні проживає до 100 тисяч сербів.

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