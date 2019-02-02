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    Президент Молдови повернувся з Москви на літаку «Газпрому» - ЗМІ

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    <p><span>На борту, крім Додона, перебувала перша леді Ірина Влах, радники і члени делегації президента Молдови<o:p></o:p></span></p> - Президент Молдови повернувся з Москви на літаку «Газпрому» - ЗМІ

    На борту, крім Додона, перебувала перша леді Ірина Влах, радники і члени делегації президента Молдови

    Поїздка на спецлітаку, за словами Додона, не коштувала молдовському держбюджету ні лея

    Президент Молдови Ігор Додон увечері 1 лютого повернувся в Молдову з Москви. 

    На брифінгу, організованому ввечері 1 лютого в аеропорту Кишинева, Додон заявив, що дістався додому на «літаку, наданому керівництвом Росії».

    Поїздка на спецлітаку, за його словами, не коштувала молдовському держбюджету ні лея: нібито всі витрати взяла на себе російська сторона. Президент назвав це «красивим жестом».

    Як пише видання Deschide, Додон повернувся до Кишинева на літаку компанії «Газпром». Він повинен був приземлитися о 20:18, однак не отримав дозвіл на посадку через сильний туман. Літак кружляв над містом, після чого таки сів. На борту, крім Додона, перебувала перша леді, башкан Гагаузії Ірина Влах, радники і члени делегації президента.

    За даними видання, делегація прилетіла на літаку Sukhoi Superjet 100 компанії «Газпром авіа».

    При цьому, як зазначається, Додон в ході брифінгу не став говорити, що прилетів на літаку компанії «Газпром», а заявив, що літак був наданий керівництвом Російської Федерації.

    Раніше повідомлялося, що президент Молдови поспішав повернутися у Кишинів, щоб встигнути на урочисті збори з нагоди 660-річчя молдавської державності.

    Джерело: Європейська правда

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