Президент Молдови повернувся з Москви на літаку «Газпрому» - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту, крім Додона, перебувала перша леді Ірина Влах, радники і члени делегації президента Молдови

Поїздка на спецлітаку, за словами Додона, не коштувала молдовському держбюджету ні лея

Президент Молдови Ігор Додон увечері 1 лютого повернувся в Молдову з Москви.

На брифінгу, організованому ввечері 1 лютого в аеропорту Кишинева, Додон заявив, що дістався додому на «літаку, наданому керівництвом Росії».

Поїздка на спецлітаку, за його словами, не коштувала молдовському держбюджету ні лея: нібито всі витрати взяла на себе російська сторона. Президент назвав це «красивим жестом».

Як пише видання Deschide, Додон повернувся до Кишинева на літаку компанії «Газпром». Він повинен був приземлитися о 20:18, однак не отримав дозвіл на посадку через сильний туман. Літак кружляв над містом, після чого таки сів. На борту, крім Додона, перебувала перша леді, башкан Гагаузії Ірина Влах, радники і члени делегації президента.

За даними видання, делегація прилетіла на літаку Sukhoi Superjet 100 компанії «Газпром авіа».

При цьому, як зазначається, Додон в ході брифінгу не став говорити, що прилетів на літаку компанії «Газпром», а заявив, що літак був наданий керівництвом Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що президент Молдови поспішав повернутися у Кишинів, щоб встигнути на урочисті збори з нагоди 660-річчя молдавської державності.

Джерело: Європейська правда