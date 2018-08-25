Президент Молдови заявив, що готовий до діалогу з українською владою
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«Я, як і раніше, відкритий», заявив Додон
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий до «діалогу, будь-яких контактів» з Україною.
Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода», коментуючи відносини між двома країнами.
«Я, як і раніше, відкритий, нещодавно навіть надіслав панові Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України», – сказав Додон.
Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви.
Під час виборчої кампанії, у листопаді 2016 року, Додон казав, що Крим є де-факто російською територією.
Додон є президентом Молдови з грудня 2016 року. Він займає проросійські позиції і вважає, що очолювана ним країна може «зникнути», якщо вступить у Євросоюз.
Додон спілкувався з «Радіо Свобода» напередодні Дня незалежності, який Молдова відзначає 27 серпня.
Раніше у липні Додон заявив, що не їде до Києва, так як повинен «виправляти помилки» у Москві.